Trauertag in Israel nach Massenpanik













tel aviv Zwei Tage nach der Massenpanik mit 45 Toten an einem Wallfahrtsort im Norden Israels hat das Land am Sonntag einen nationalen Trauertag abgehalten. Während eines religiösen Festes mit rund 100.000 Teilnehmern war es in der Nacht zum Freitag zu einer Massenpanik gekommen. 45 streng religiöse