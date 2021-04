Tausende Fische in Neuseeland verendet













auckland In der Nähe der neuseeländischen Hafenstadt Auckland sind Tausende Fische aus noch ungeklärter Ursache in der Nähe des Ufers verendet. Eine Passantin sei auf die an der Wasseroberfläche treibenden silbrigen Fische aufmerksam geworden, berichtete die Zeitung „New Zealand Herald“.