Procida bei Neapel will Italiens erste coronafreie Insel werden













Link kopiert

Procida Italien will sich an Griechenland ein Beispiel nehmen und Ausländern einen Sommerurlaub auf coronafreien Inseln anbieten. Zur ersten covidfreien Insel soll Procida im Golf von Neapel werden. Alle erwachsenen Einwohner der kleinen Insel, auf der 10.500 Menschen leben, sollen in den nächsten T