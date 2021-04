Link kopiert

Peking China hat erfolgreich das Kernelement seiner künftigen Raumstation ins All gebracht. Eine Rakete mit dem Modul „Tianhe“ startete am Donnerstag im südchinesischen Raumfahrtzentrum Wenchang, wenige Minuten später wurde sie in eine Umlaufbahn ausgesetzt. Das Modul, dessen Name „himmlische Harmon