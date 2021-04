Link kopiert

Das Bärenkuskus-Baby, das im Breslauer Zoo in Polen zur Welt kam, kuschelt sich gerne an seine Mama Duzy. Die seltene Beuteltierart kommt in freier Wildbahn nur in Indonesien vor. Mutter Duzy und Vater Garetto wurden dort vor fünf Jahren aus den Händen von Wildtierschmugglern gerettet. Ap