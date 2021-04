Link kopiert

wien Ordnung ist für die Österreicher sehr wichtig. Das kam nun bei einer Umfrage im Auftrag von „ImmoScout24“ heraus. Besonders penibel sind die Österreicher bezüglich Geschirrkästen. So gaben 58 Prozent an, Gläser und Tassen nach einem bestimmten System in den Geschirrschrank zu räumen. Verhältnis