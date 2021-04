Link kopiert

13 Tote bei Brand auf Intensivstation

Neu-Delhi Ein Krankenhausbrand in Indien hat 13 Corona-Patienten getötet. Das Feuer sei am Freitag in einer Intensivstation etwa 70 Kilometer nördlich von Mumbai ausgebrochen. Die Nachrichtenagentur PTI meldete unter Berufung auf Regierungsstellen, vor dem Brand