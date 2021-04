Link kopiert

Paris Die nahe der deutschen Grenze entführte achtjährige Mia ist zusammen mit ihrer Mutter in der frankophonen Schweiz gefunden worden. Man habe sie in einem besetzten Haus in der Gemeinde Sainte-Croix im Kanton Waadt entdeckt, berichtete AFP am Sonntag unter Berufung auf den Staatsanwalt von Nancy