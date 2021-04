Link kopiert

Los Angeles Der durch die Net­flix-Dokumentation „Sour Grapes“ bekannt gewordene Weinfälscher Rudy Kurniawan ist aus den USA in seine Heimat Indonesien abgeschoben worden. Der 44-Jährige war in den 90er Jahren mit einem Studentenvisum in die USA gekommen. Er beantragte erfolglos politisches Asyl, bl