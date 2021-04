Link kopiert

. . . ein Räuber, der sich am Montagnachmittag in Wien-Floridsdorf in die Warteschlange vor einer Trafik gestellt hat. Laut Polizeisprecher Daniel Fürst kam der Mann kurz nach 14 Uhr zu dem Geschäft. Als er an der Reihe war, bedrohte er eine Angestellte mit einem schwarzen Revolver und forderte Geld