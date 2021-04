Link kopiert

Wien Im März ist eine 28-jährige Frau einer Home Invasion in ihrer Wohnung in Wien-Leopoldstadt zum Opfer gefallen. Umso mehr erstaunte es sie, dass sie am Montagabend in der Umgebung ihrer Wohnung erneut den Täter von damals sah. Sie alarmierte die Polizei. Beamte nahmen einen Slowaken (29) und ein