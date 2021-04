Link kopiert

. . . ein 19-Jähriger, der am späten Abend in Linz durch ein Fenster im Erdgeschoß in das Zimmer seiner 17-jährigen Freundin eingestiegen ist, damit der Vater seiner Liebsten nichts bemerkt. Und er hat mit der Aktion prompt einen Polizeieinsatz ausgelöst. Ein aufmerksamer Anrainer hatte den jungen M