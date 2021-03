Legalisierung von Cannabis in New York













New York Nach jahrelangem Streit könnte die Legalisierung von Marihuana im US-Bundesstaat New York kurz bevorstehen. New York mit seinen knapp 20 Millionen Einwohnern wäre der 15. US-Bundesstaat, der Cannabis für den freien Gebrauch erlaubt. Schätzungen zufolge könnte damit in den kommenden Jahren e