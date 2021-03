Delfin-Paar in Venedig gesichtet













Link kopiert

rom Ein Delfin-Paar ist gestern am Eingang des Canal Grande in der Lagune Venedigs gesichtet worden. Die beiden Delfine schwammen vom Canale della Giudecca bis zum Becken des Markusplatzes unweit des Canal Grande und wurden von staunenden Venezianern gefilmt. Zwar sind Delfine in der Lagune kein Nov