Link kopiert

Schönau am königssee Mit lebensbedrohlichen Verletzungen hat ein 18-jähriger Wanderer aus Niederbayern einen Sturz aus einer Höhe von über 60 Metern überlebt. Der Mann war am Jenner in den Berchtesgadener Alpen unterwegs, als er aus noch ungeklärten Gründen 60 bis 80 Meter in die Tiefe stürzte und i