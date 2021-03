Link kopiert

London In dem Fall einer mutmaßlich von einem Polizisten getöteten Frau in London ist die Identifizierung der Leiche abgeschlossen, es handelt sich um die vermisste Sarah E., teilte die Polizei am Freitag mit. Beamte hatten bei ihrer Suche nach der jungen Frau in einem Waldstück in der südostenglisc