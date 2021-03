Link kopiert

Liezen In der Steiermark sind erneut Cannabispflanzen gefunden worden: Nachdem am Montag eine Plantage in der Südsteiermark entdeckt wurde, fanden steirische und Salzburger Ermittler am Dienstagabend eine Anlage mit 166 Pflanzen in einem derzeit geschlossenen Gasthaus. Die zwei Pächter hatten ohne W