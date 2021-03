Link kopiert

Helsinki Nach heftigem Schneefall kollidierten am Dienstag in Südfinnland in der Nähe von Espoo rund 30 Autos. Auch nach dem Eintreffen von Polizei und Rettungskräften krachten noch Fahrzeuge ineinander, wie der finnische Rundfunk Yle berichtete. Ob jemand dabei verletzt wurde, war zunächst nicht be