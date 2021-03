Link kopiert

Im Zoo Dresden hat es Nachwuchs bei den Goldtakinen gegeben. Der kleine Bulle kam im Februar zur Welt. In freier Wildbahn leben Goldtakine in der zentralchinesischen Provinz Shaanxi in Gebirgswäldern bis 400 Metern Höhe. Dort wird ihr Bestand auf weniger als 6000 Tiere geschätzt wird. Zoo Dresden