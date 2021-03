Link kopiert

Jakarta Ein Achtjähriger ist auf der indonesischen Insel Borneo von einem Krokodil getötet worden. Der Bub habe mit seinem Bruder in einem Fluss der Provinz Kalimantan Timur gebadet, als das Tier zugebissen habe, teilte der örtliche Such- und Rettungsdienst am Freitag mit. Sein Vater habe versucht i