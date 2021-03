Link kopiert

. . . ein Autofahrer, der in Osthessen an einem vor ihm fahrenden Wagen seine gestohlenen Kennzeichen wiedererkannt hat. Sogleich informierte er über den Notruf die Polizei, die ihn so lange am Telefon hielt, bis Streifenbeamte das Fahrzeug aus dem Verkehr ziehen konnten. Dabei stellte sich laut Pol