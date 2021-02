Link kopiert

. . . ein Lastwagenfahrer, der etwa 1000 Bierkästen samt Inhalt im oberfränkischen Hirschaid (Landkreis Bamberg) verloren hat. Bei einer Linkskurve in einem Industriegebiet am Freitagmorgen habe sich die Ladung gelöst, teilte die Polizei mit. Etliche Flaschen seien auf die Straße und in den Grünstre