Stubenberg Zwar nicht mit ihrer maximalen Geschwindigkeit von 115 km/h, aber dennoch: Fünf junge Geparden aus dem Opel-Zoo in Kronberg am Taunus bei Frankfurt sind in der oststeirischen Tierwelt Herberstein eingetroffen. Ihre Namen Tulani, Khan, Thembo, Bakari und Tayo bedeuten in der afrikanischen