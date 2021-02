Nach Strom wird in Texas Wasser knapp













Link kopiert

Washington Heftiges Winterwetter sorgt in Teilen der USA weiter für Probleme. Die Lage verbesserte sich im Vergleich zu den vergangenen Tagen zwar – doch das Wetter wirkte sich neben der Strom- auch auf die Wasserversorgung aus. In der Stadt Kyle bei Austin ging ein dramatischer Appell an die Bürger