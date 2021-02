Link kopiert

Cape Canaveral Der Rover „Perseverance“ der Nasa ist am Donnerstagabend (MEZ) erfolgreich auf dem Mars gelandet. Der im Juli 2020 vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral aus gestartete Roboter setzte mit einem riskanten Manöver in einem bislang noch nie vor Ort untersuchten ausgetrockneten See namens „Je