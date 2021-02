Link kopiert

. . . ein hartgesottener Polizist, der einen Schwan im ostsächsischen Görlitz aus einer verzwickten Lage gerettet hat. Spaziergänger hatten die Einsatzkräfte am Montag alarmiert, weil das Tier in einem See festgefroren war und sich nicht mehr bewegen konnte, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. De