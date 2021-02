Link kopiert

Das Zweifingerfaultierbaby, das Ende des Jahres in der Wilhelma in Stuttgart auf die Welt gekommen ist, lugt neuerdings immer vorwitziger aus dem langen Fell von Mama Edeka hervor. Das Kleine interessiert sich laut Zoo inzwischen auch für feste Kost und lässt sich von dem Trubel im Gehege um ihn her