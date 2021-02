Link kopiert

Canberra Ein Koala ist im Süden Australiens über eine Schnellstraße spaziert und hat dabei einen Verkehrsunfall verursacht. Das Tier habe am Montag im dichten Morgenverkehr eine sechsspurige Straße in Adelaide überqueren wollen, sei aber an der hohen Betonleitplanke in der Mitte nicht weitergekommen