butembo Sechs Monate nach dem Ende des Ebola-Ausbruchs im Osten des Kongo ist dort ein neuer Fall der Krankheit aufgetreten. Wie die Weltgesundheitsorganisation (WHO) mitteilte, ließ sich die Frau eines Ebola-Überlebenden in einem Gesundheitszentrum in Butembo behandeln, dem Epizentrum des vorherige