Link kopiert

neuss Mit einer blitzschnellen Reaktion hat ein Lastwagenfahrer in Neuss in Nordrhein-Westfalen eine bewusstlose Autofahrerin vor Schlimmerem bewahrt. „Dem Berufskraftfahrer kam am Morgen auf einer Brücke ein Auto stark schlingernd entgegen“, sagte eine Polizeisprecherin in Neuss. Mit einem „einziga