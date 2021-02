Link kopiert

london Londons berühmtes schmalstes Haus steht für gut eine Million Euro zum Verkauf: Das in auffälligem Blau bemalte Gebäude im Stadtteil Shepherd’s Bush ist im Erdgeschoß nur 1,6 Meter breit. In der viktorianischen Epoche war das Gebäude ein Hut-Geschäft. An die vergangenen Zeiten erinnern noch im