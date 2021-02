Link kopiert

New York Neuer Rückschlag für das private US-Raumfahrtunternehmen SpaceX und sein für Flüge zum Mond und Mars gedachten Raketenprojekt: Wie schon im Dezember endete am Dienstag ein Testflug des neuen „Starship“-Raketenprototyps SN9 in Flammen. Dabei schien nach dem gelungenen Start zunächst alles na