Mordalarm in Wien













Link kopiert

Wien Ein 52-Jähriger hat vermutlich seine 45-jährige Ehefrau am frühen Mittwochnachmittag erstochen. Laut Polizeisprecher Markus Dittrich sprach der syrische Staatsbürger einen Streifenpolizisten an und sagte, seine Frau hätte ihn geschlagen. Dabei fiel den Beamten auf, dass er an der Kleidung und a