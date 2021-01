Link kopiert

Das drei Monate junge Sri Lanka Leopardenmännchen kam im Burgers Zoo in niederländischen Amhem zur Welt. Etliche Unterarten dieser faszinierenden Großkatze sind inzwischen in ihren natürlichen Lebensräumen stark bedroht, weswegen sie im Rahmen des Europäischen Erhaltungszuchtprogramms in Zoos gezüch