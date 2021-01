Link kopiert

Peking Zwei Wochen nach einem Grubenunglück im Osten Chinas sind elf Bergarbeiter geborgen worden. Rettungskräfte nutzten den Belüftungsschacht der Goldmine in Qixia nahe Yantai in der Provinz Shandong, um am Sonntag zehn Kumpel in vier Gruppen ins Freie zu holen, wie Medien berichteten. Am Vormitta