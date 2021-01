Link kopiert

. . . eine Hundedame, die tagelang vor einem Krankenhaus in der Türkei auf ihren Besitzer gewartet hat. Erst eilte Boncuk dem Krankenwagen nach, der ihr Herrchen Cemal Sentürk in eine Klinik in der Stadt Trabzon brachte. Dann habe sie dem Spital täglich einen Besuch abgestattet. „Sie kommt jeden Tag