Nürnberg Ein 82-Jähriger ist in einem U-Bahnhof in Nürnberg attackiert und schwer verletzt worden. An einer Rolltreppe in einem U-Bahnhof habe der mutmaßliche Täter den Mann unvermittelt angegriffen und mehrmals gegen den Kopf getreten als dieser bereits am Boden lag, teilte die Polizei am Freitag m