Der Zoo in Breslau hat seltenen Zuwachs bekommen: Ein kleines Panzernashorn erkundet dort sein Gehege. Das am 6. Jänner geborene Jungtier ist die erste indische Nashorngeburt in der 155-jährigen Geschichte des Zoos. Das Indische Panzernashorn wird von der Weltnaturschutz­union IUCN als gefährdet ein