Und da war noch . . .

. . . ein Autoknacker, der sich in Aachen in einem fremden Auto eingesperrt hatte und von der Polizei befreit werden musste. Zeugen bemerkten den eingesperrten Mann am frühen Sonntagmorgen, teilte die Polizei mit. Die Anwohner meldeten demnach, dass der Mann das Fahrzeug nicht selbst von innen öffnen konnte. Vor Ort bemerkten die Polizisten dann, dass der 52-Jährige offenbar das Türschloss des fremden Autos aufgebrochen hatte. Dabei schloss er sich versehentlich selbst in dem Fahrzeug ein. Er wurde festgenommen.