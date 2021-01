Link kopiert

deisslingen Ein 94 Jahre alter Autofahrer ist in Deißlingen in Baden-Württemberg mit Vollgas in die Aussegnungshalle eines Friedhofs gefahren. Der Mann hatte auf dem Vorplatz der Halle wenden wollen. Dabei fuhr er sich in einem Schneehaufen fest. Als er sein Auto mit Vollgas befreien wollte, drehten zuerst die Reifen durch, als sie wieder Halt fanden, schoss der Wagen in die Aussegnungshalle und kam erst an einem Rednerpult zum Stehen.