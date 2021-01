Link kopiert

wien Ein 35-jähriger Mann hat in Wien-Floridsdorf seine Lebensgefährtin derartig brutal attackiert, dass er wegen versuchten Mordes festgenommen wurde. Bei seiner Einvernahme gab der Verdächtige an, anstatt der Frau ein „Monster“ in der Wohnung gesehen zu haben. Die Polizei war von einer Zeugin zu dem Vorfall gerufen worden. Bei seiner Einvernahme gab er an, reichlich Alkohol getrunken zu haben.