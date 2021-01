Link kopiert

bozen In der Stadt Bozen im norditalienischen Südtirol haben am Sonntag mehrere Tausend Menschen wegen der Entschärfung einer Fliegerbombe ihre Häuser verlassen müssen, darunter auch Menschen, die eigentlich in Quarantäre waren. Das Gebiet wurde am Vormittag evakuiert. Die Bombe war in der Nähe des Bahnhofs bei Bauarbeiten gefunden worden. Der Zugverkehr wurde für die Zeit des Einsatzes unterbrochen.