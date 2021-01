Schnee sorgt für Chaos im Süden Deutschlands

Link kopiert

Lörrach Starke Schneefälle haben im Süden Deutschlands für chaotische Verhältnisse auf Straßen und Schienen gesorgt – vor allem in der Nacht auf Freitag. Bei Lörrach in Baden-Württemberg wurde eine 72-jährige Fußgängerin, die mit ihrem Hund unterwegs war, von einem umstürzenden Baum getroffen, der wohl unter der Schneelast zusammenbrach. Bei Todtmoos (Baden-Württemberg) wurde eine 32-jährige Frau von der Schaufel eines Traktors erfasst und schwer verletzt. Die Polizei warnte eindringlich davor, die Gefahr, die von den Schneemassen ausgeht, zu unterschätzen. Zahlreiche Bäume drohten unter der Last zu brechen und seien eine tödliche Gefahr.

Wegen des starken Schneefalls wurden etwa in der Region um Freiburg im Breisgau Straßen gesperrt. Bäume stürzten auf Fahrbahnen und Autos blieben stecken, wie die Polizei mitteilte. Auf mehreren Bundesstraßen in Baden-Württemberg steckten viele Lkw die ganze Nacht fest. Einschränkungen gab es auch im Bahnverkehr: Im Allgäu und in Oberbayern führte starker Schneefall zu Streckensperrungen im Bahnverkehr, Verspätungen und Ausfällen. Auch der Fernverkehr zwischen München und Zürich war betroffen.