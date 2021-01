Aus aller Welt

Link kopiert

Straßensperre für Seelöwen

Dunedin Die Tierliebe der Stadtverwaltung von Dunedin in Neuseeland hat weltweit Begeisterung hervorgerufen. Zum Schutz einer Seelöwin und ihres neugeborenen Jungen werde eine Küstenstraße für einen Monat komplett für den Verkehr gesperrt. Die Tiere haben sich auf einem Golfplatz eingenistet, robben aber regelmäßig über die Straße, um den Strand zu erreichen.

Von Sommerwärme zu Eiseskälte

Athen Tief „Leandros“ hat den sommerlichen Temperaturen in Griechenland abrupt ein Ende bereitet und die Temperaturen bis in den Minusbereich stürzen lassen: Genossen die Menschen gerade noch Temperaturen von über 20 Grad, wurden in der Nacht zum Freitag vielerorts Minusgrade gemessen, in der nordgriechischen Stadt Florina minus 20 Grad.

Weltpremiere

Lyon Einem Isländer sind in Frankreich nach Klinikangaben als weltweit erstem Menschen zwei Schultern und Arme transplantiert worden. Die 15-stündige Operation sei erfolgreich abgeschlossen und der Patient sei in einem stabilen Zustand, teilte die französische Krankenhausgruppe Hospices Civils de Lyon mit. Dem heute 48-Jährigen mussten im Alter von 26 Jahren beide Arme amputiert werden, nachdem er eine Hochspannungsleitung berührt hatte.