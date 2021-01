Link kopiert

Kirchham Schmuck und Münzen hat ein Angler in der Rott in Niederbayern entdeckt. Ein Polizist und Hobbytaucher konnte die zahlreichen Uhren, Perlenketten, Armbänder, Ohrringe und Münzen aus der Tiefe bergen. „Der geborgene Schatz konnte schnell einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in Kirchham vor drei Wochen zugeordnet werden“, teilte die Polizei am Donnerstag mit.