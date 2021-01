Link kopiert

Sisak, Zagreb Die kroatische Regierung hat am Montag den Katastrophenzustand für das Erdbebengebiet ausgerufen. Damit übernimmt der Staat die Koordinierung der Maßnahmen zur Bewältigung der Notlage und für den Wiederaufbau. Am Montag in der Früh erschütterte ein weiteres Nachbeben mit der Stärke 4,2