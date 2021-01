Schnee und Lawinen in Osttirol: Schneelast lässt Halle einstürzen













Link kopiert

Lienz In Osttirol hat sich die Lage am Sonntagmorgen leicht entspannt, nachdem es am Samstagabend zu mehreren Lawinenabgängen und dadurch zu zahlreichen Feuerwehreinsätzen und Straßensperren gekommen war. Die massiven Schneefälle haben aufgehört. Nach wie vor war Osttirol nur über Umwege erreichbar,