Pfarrer in Kirche in Texas getötet













Link kopiert

Winona In einer Kirche im Osten von Texas ist ein Pfarrer getötet worden. Der Geistliche hatte den verdächtigen und inzwischen verhafteten Schützen mit einer Schusswaffe konfrontiert, die er am Sonntag versteckt in der Starrville Methodist Church nahe Winona gefunden hatte. Der Mann habe dem Pfarrer