Beira Mit Windgeschwindigkeiten von 100 Stundenkilometern ist der Wirbelsturm „Chalane“ am Mittwoch auf Afrikas Ostküste getroffen. Laut dem Wetterdienst in Mosambik erreichte er nahe der Stadt Beira mit heftigen Regenfällen den Kontinent. In der 500.000-Einwohner-Stadt fiel der Strom aus. Nach Anga