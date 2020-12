Link kopiert

Randegg Auf der L92 in Randegg (Bezirk Scheibbs) ist in der Nacht auf Dienstag ein Streufahrzeug in einem Bachbett gelandet. Der für den Winterdienst eingesetzte Lkw war Polizeiangaben zufolge zuvor aufgrund der Glätte von der Straße abgekommen. Der Chauffeur machte auf sich aufmerksam, indem er die